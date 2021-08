Un an après l’explosion du port de Beyrouth, le Liban étouffe

Les heures d’attente pour faire le plein d’essence. Les coupures d’électricité quotidiennes. Un an après l’explosion du port de Beyrouth, le Liban, un pays prospère de la région, n’est plus que l’ombre de lui-même.

Quand on a atteint le fond du trou, peut-on indéfiniment continuer à creuser ? Le Liban parvient à ce triste miracle, chaque jour qui passe enfonçant un peu plus le pays dans une crise économique, politique, sociale… La Banque mondiale a classé la dépression économique parmi les trois pires crises au monde depuis 1850.

Il y a un an, l’explosion d’un stock de nitrate d’ammonium dans le port de Beyrouth tuait plus de 200 personnes et ébranlait un pays déjà à genoux. L’immense champignon, qui a détruit une bonne partie de la ville, a emporté avec lui le gouvernement de Hassan Diab, qui a démissionné une semaine après la catastrophe. Depuis, le Liban vit sans gouvernement de plein exercice. Saad Hariri vient de passer la main à Najib Mikati, qui sera le troisième à tenter de trouver une nouvelle majorité au pays du Cèdre. L’homme d’affaires de 65 ans, déjà chef du gouvernement a deux reprises, a promis mardi dernier de trouver un exécutif « le plus tôt possible ».