De samedi en samedi, les opposants au pass sanitaire sont de plus en plus nombreux. Parmi eux, des manifestants en chasuble fluo. Au point d’assister à la « jonction » des deux combats ? Peu probable.

Ils ne s’incrustent pas seulement. Ils sont de plus en plus nombreux, et cela, même au cœur de l’été. Samedi, les opposants au pass sanitaire d’Emmanuel Macron étaient 200.000 dans les rues du pays, soit quarante mille de plus que la semaine précédente. Dans les cortèges, des manifestants affublés de la fameuse chasuble fluo qui a fait tant parler d’elle à l’hiver 2018/2019 ne sont pas passés inaperçus. Les gilets jaunes seraient-ils de retour ? Pas si vite…