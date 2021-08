Les sportives en ont marre de se laisser dicter leurs tenues

Aux Jeux olympiques qui se déroulent actuellement à Tokyo, la revendication a été portée par les gymnastes allemandes qui se sont produites en combinaisons longues et non en maillots courts. Quelques jours avant le début de l’olympiade, au championnat d’Europe de beach handball, elle l’avait été par les internationales norvégiennes qui avaient délaissé les bikinis obligatoires pour des shorts plus confortables, quitte à devoir payer une amende. Et ce week-end, le même combat a été repris par les internationales françaises de la même discipline, qui ont décidé qu’à l’avenir, elles aussi ne porteraient plus que des shorts.

Les trois exemples ont remis au-devant de la scène les différences de tenues qui existent entre hommes et femmes au sein de mêmes disciplines. En soulignant à chaque fois qu’aucune considération sportive n’était à même de les justifier et en renvoyant donc à la question de la sexualisation du corps des sportives.