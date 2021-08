Jackie Joyner-Kersee: "Entre Nafi Thiam et Katarina Johnson-Thompson, c'est la plus solide sur le plan mental qui émergera"

La plus grande heptathlonienne de l’histoire analyse le concours des JO de Tokyo qui démarre ce mercredi 4 août. L’Américaine voit Nafi Thiam émerger du duel qui va l’opposer à Katarina Johnson-Thompson.

Elle aurait évidemment aimé être là, à Tokyo, aux premières loges. Mais comme tous les candidats spectateurs étrangers, Jackie Joyner-Kersee est bloquée chez elle, à Saint-Louis, dans le Missouri, pendant ces Jeux olympiques et doit se réfugier devant son petit écran. A 59 ans, la double championne olympique 1988 et 1992 de l’heptathlon, la seule de l’histoire à avoir conservé son titre – et à en décrocher deux –, toujours détentrice du record du monde avec 7.291 pts depuis les JO de Séoul, continue de suivre de près cette épreuve qui l’a consacrée.