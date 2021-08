L’Europe libère 770 millions d’euros pour la relance en Belgique

L’époque prend des airs d’apocalypse, la relance reste une promesse. Un peu plus, soyons justes. Ainsi, la Commission européenne commence d’attribuer les subventions ayant trait au fameux « fonds de relance et résilience » post-covid – c’était avant le variant Delta, mais la donne ne change pas à ce stade, économiquement parlant. Ce sont des préfinancements. Trois pays, qui avaient opéré le plus rapidement dans la soumission de leurs projets à l’Union, reçoivent leur part dès ce mardi 3 août : le Portugal, le Luxembourg et la Belgique. Qui encaisse d’emblée 770 millions d’euros (précisément, 770.113.932), représentant 13 % du montant total auquel elle a droit, soit 5,9 milliards d’euros.