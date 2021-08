JO 2020: la Belgique et les Pays-Bas déboutés par le TAS qui maintient le résultat du 4x400 mixte

Le TAS a rejeté les demandes du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) et du comité olympique néerlandais.

Le Tribunal arbitral du Sport (TAS) a rejeté, lundi à Tokyo (Japon), les demandes du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) et du comité olympique néerlandais qui l’avaient saisi à la suite de la requalification des États-Unis et de la République dominicaine en finale du relais 4x400 m mixte des Jeux Olympiques de Tokyo.

Disqualifiés dans un premier temps à l’issue de leur course de série disputée vendredi, les États-Unis et la République dominicaine avaient ensuite été réhabilités en appel et autorisés à disputer la finale.

Le COIB avait saisi le TAS samedi soir, moins de 40 minutes avant la finale, demandant que la décision de disqualifier les deux nations reste d’application. Le comité olympique néerlandais avait effectué la même demande plus de deux heures après la finale que son relais avait terminé en 4e position.