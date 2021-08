Gymnastique artistique: «Après les JO, on constate une recrudescence des inscriptions»

Reportage

Pour le stage de gymnastique, c’est par ici. Le centre de vaccination, il faut monter. » Tout sourire, Aurore Mestdag et sa maman, Patricia Van Eesbeeck, accueillent les visiteurs égarés. Il faut dire qu’entre les différents sports qui côtoient l’allée des Sports de Tubize et l’implantation du centre de vaccination en son sein, difficile de s’y retrouver. Mais qu’importe, après 18 mois à valser au rythme des règles du covid – un comble pour des gymnastes –, il en fallait plus pour décourager les deux co-fondatrices du Gym Club Athéna. « Les jeunes de plus de 13 ans n’ont pratiquement pas exercé ces deux dernières années en raison du covid. Ces cinq jours de stage sont essentiels pour eux. »