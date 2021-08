Coronavirus: seize frontières traversées, sans vaccin ni test PCR

Entre la Belgique et l’Albanie, nous avons traversé treize pays et seize douanes, sans vaccin ni le moindre test sanitaire. Les Européens semblent beaucoup plus libres de voyager qu’ils ne le pensent.

Récit

Voyager sans être vaccinés et, si possible, sans présenter de tests. C’est pour en expérimenter la possibilité qu’avec un ami, nous avons pris la route au début du mois, via le Luxembourg, la France, l’Italie… Juste pour savoir et faire savoir. Sans jugement quant à la nécessité de contrôler ou de libérer les déplacements. Pas de problème et pas le moindre contrôle jusqu’en Slovénie. Entre la Slovénie et la Croatie, c’était un peu plus délicat. Le testing nous a été demandé, en marmonnant. Nous nous y attendions et nous avons présenté nos excuses, justifiant que le voyage a été improvisé puis affirmant que nous étions simplement en transit dans le pays. Nous sommes passés, après un très léger contrôle du contenu du véhicule, avec la consigne de sortir « dans les 12 heures ».