Régions sinistrées: c’est la ruée sur les déshumidificateurs

Pour assécher murs et sols, l’utilisation d’appareils de déshumidification est recommandée. Mais voilà : la demande est exceptionnellement forte et la pénurie menace…

Après les inondations, encore la pluie et un temps maussade : la météo ne facilite pas les choses pour les personnes sinistrées dont la priorité est de sécher leur habitation.

« La première règle est de ventiler au maximum, d’ouvrir les fenêtres… si le temps le permet. Pour accélérer le séchage, on utilise des appareils de déshumidification. C’est courant dans les chantiers, après la pose des chapes et le plafonnage. De même, les assureurs conseillent aux personnes ayant subi des dégâts des eaux d’installer un déshumidificateur », explique Maxime Lignian, conseiller au Centre scientifique et technique de la construction (CSTC).