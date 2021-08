Marco Materazzi: «Romelu Lukaku a la maturité pour s’adapter à Simone Inzaghi»

Venu promouvoir son vin de champions, l’ancien Intériste a apprécié la saison de Romelu Lukaku, qu’il juge plus mature. Mais il est aussi curieux de voir comment il s’adaptera au départ de Conte et à l’arrivée d’Inzaghi.

Un peu plus de quinze ans après le plus tristement célèbre coup de boule de l’histoire du football mondial qui avait indirectement offert une 4e étoile de champion du monde à l’Italie en même temps qu’une retraite anticipée à sa majesté Zinédine Zidane, la « hype » autour de Marco Materazzi n’est pas près de s’atténuer. De passage express en Belgique ce lundi, l’ex-international italien, éloigné des terrains depuis une dernière aventure exotique en tant que joueur (2014, 7 matches) et entraîneur (2013-16, 47 matches) à Chennaiyin (Inde), a pu se rendre compte de visu qu’il était encore connu et apprécié en Belgique. Et notamment dans la forte communauté italienne de la région de Mons où il s’est rendu afin de promouvoir, en compagnie de son ex-équipier à l’Inter Milan, le Néerlandais Wesley Sneijder, une marque de « Vin des champions » dont il est l’un des prestigieux ambassadeurs.