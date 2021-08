Des vins de champions, entre marketing et passion

Pour un gros coup, c’était un gros coup ! L’arrivée en grande pompe de Marco Materazzi – et, plus accessoirement, celle de Wesley Sneijder – sous la protection de nombreux motards a fait beaucoup de bruit en drainant dans son sillage plusieurs centaines de personnes, lundi après-midi, chez le concessionnaire Harley Davidson de Cuesmes, dans la région montoise. Le but de cette double visite qui a créé un beau chaos ? Faire connaître et déguster « The Wine of the Champions », une marque de vin au marketing bien pensé créée par Fabio Cordella. De passage en Belgique pour quelques heures, les deux anciens compères de l’Inter Milan y ont présenté et fait goûter leurs produits, qui peuvent se décliner en rosé, en blanc ou en rouge, tout en tentant de satisfaire au maximum les nombreux fans venus les approcher. « J’ai toujours aimé le vin parce qu’il m’a toujours aidé à me détendre », expliquait ainsi Sneijder. « Si j’ai prêté mon nom à cette marque, ce n’est pas juste du marketing. Il s’agit d’un produit que j’apprécie et dans lequel je me retrouve.