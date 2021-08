Derrière, c’est déjà costaud à Charleroi

Depuis son arrivée à Charleroi et malgré des prestations qui ne laissaient pas le prévoir en préparation, Hervé Koffi n’a pas eu le moindre ballon à aller chercher dans ses propres filets en match officiel. Et si sa barre transversale est venue à son secours à Ostende, où il avait également dû sortir une parade exceptionnelle en première période, le portier burkinabé n’a pas eu grand-chose à faire en 180 minutes, si ce n’est de rester attentif sur l’une ou l’autre frappe à distance. « On a concédé très peu d’occasions, que ce soit à Ostende ou contre Saint-Trond », se félicitait Jules Van Cleemput. « Cette deuxième clean-sheet de rang me fait évidemment plaisir et j’espère continuer sur cette lancée », souriait de son côté le gardien du Sporting, content de pouvoir compter devant lui « sur des gars qui aident à tenir le zéro. »