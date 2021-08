Standard: un but qui change tout pour Tapsoba

J’ai les qualités pour devenir l’attaquant que le Standard recherche. » Abdoul Fessal Tapsoba avait surfé sur l’euphorie engendrée par son premier but sur le continent européen en novembre dernier (face à Poznan en Europa League), en n’hésitant pas à clamer haut et fort ses ambitions personnelles comme le font la plupart des autres attaquants de sa génération. C’était avant l’arrivée de Joao Klauss et la suite d’une saison d’apprentissage pour le Burkinabé (qui fêtera ses 20 ans à la fin de ce mois-ci) qui n’aura connu que six titularisations avec Philippe Montanier et Mbaye Leye. Ce passage obligé sur le banc de l’école et dans l’ombre des plus aguerris, Abdoul Fessal Tapsoba ne pouvait forcément pas y échapper pour sa première année loin de la Côte d’Ivoire, où il a été formé. Que le Standard tente de le prêter cet été est tout aussi logique même son éclat dominical à Zulte Waregem pourrait forcément changer la donne le concernant.