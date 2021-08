Météo: alerte jaune à la pluie sur la Wallonie et Bruxelles ce mardi

La journée de mardi débutera sous la pluie et les averses, principalement sur la partie sud-est du pays, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront encore timides pour un mois d’août, avec des maxima compris entre 15 et 21ºC.

Le temps sera ensuite changeant et le sud-est se verra une nouvelle fois arrosé par des averses parfois accompagnées d’un coup de tonnerre. Ailleurs, les averses seront plus localisées. Les maxima ne dépasseront pas les 21ºC, sous un vent faible à parfois modéré. Une alerte jaune pour la pluis est émise par l’IRM jusqu’à 20h et concerne la Wallonie, Bruxelles et la province du Brabant flamand.

