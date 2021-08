Une entreprise sur quatre pourrait octroyer la prime corona à ses employés

Une entreprise sur quatre pourrait recourir à la « prime corona » à leurs travailleurs, rapporte L’Echo mardi, citant les estimations de la Fédération des émetteurs de chèques consommation (Via) et de la société de ressources humaines SD Worx.

Au cours des cinq prochains mois, les entreprises pourront accorder une prime corona au-delà de la norme salariale de 0,4 %, limitée à 500 euros net, sous forme d’un chèque consommation. « Nous nous attendons à ce que 10 à 25 % de ceux-ci y recourent », indique Via.

« Comme la prime ne peut être octroyée que depuis le 1er août, on ne dispose pas encore d’une vue très claire, mais on peut se montrer assez optimiste, d’autant plus vu le succès des chèques conso corona qui ont été octroyés en 2020 », précise-t-on chez Via