Le chômage à nouveau en baisse en juillet en Flandre

La baisse du nombre de chômeurs s'observe dans toutes les provinces du nord du pays.

Par rapport à juin, le nombre de demandeurs d'emploi est en revanche en augmentation de 10.677 unités, mais cette hausse est notamment attribuable aux étudiants ayant terminé leur cursus.

"La campagne de vaccination se déroule bien et les entrepreneurs sont plus optimistes que jamais. Nous nous trouvons cet été dans une meilleure situation que l'an dernier et cela se remarque au niveau des chiffres du chômage", commente Hilde Crevits, citée dans un communiqué.