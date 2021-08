Roger Lespagnard, l’œil de beaucoup

Ces mercredi et jeudi, il tentera de trouver, comme toujours, la meilleure place dans le stade pour la coacher et, au milieu de travées vides, ce ne devrait pas être trop compliqué. Roger Lespagnard, 74 ans, est prêt à remplir son rôle de guide pour Nafi Thiam, comme il le fait depuis une douzaine d’années maintenant, avec un plaisir sans cesse renouvelé. « S’il y a une qualité que j’ai, c’est d’avoir l’œil », dit-il. Celui qui lui permet de régulièrement la corriger. Et celui qui, peu avant qu’elle ne le rejoigne du côté de Liège, l’avait repérée lors d’une compétition de jeunes du côté de Seraing. « Avec ses longues jambes et sa souplesse, j’avais vu qu’elle avait du potentiel », affirme-t-il. « Quand sa mère m’a contacté pour m’en occuper je n’ai pas trop hésité. »