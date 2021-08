Mercato: Chelsea ne lâche pas le morceau et veut Romelu Lukaku

Alors qu’il a repris le chemin des terrains d’entraînement à l’Inter Milan, les rumeurs à son sujet sont toujours tenaces durant ce mercato estival. Même s’il parait peut probable qu’il quitte le club champion d’Italie en titre, Chelsea n’aurait pas abandonné la piste menant au Diable rouge.

Ce sont à nouveau les médias britanniques qui évoquent ce sujet dans leurs éditions du jour. D’après « The Mirror » et « The Athletic », les dirigeants des Blues souhaitent réaliser une offre dépassant un montant de 100 millions d’euros.

Cette information a déjà filtré hier, mais elle est encore davantage développée ce jour…