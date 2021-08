La récolte de miel est catastrophique

De mémoire d’apiculteur, on n’avait plus connu une situation aussi catastrophique depuis au moins 35 ans. La récolte de miel est maigre, très maigre, voire même inexistante à certains endroits. « J’ai presque peur d’aller voir ce que je vais trouver, explique Christian, apiculteur en Ardenne. L’année dernière, j’ai extrait le miel trois fois et il y a deux ans, cinq fois, pour respectivement 140 et 290 kilos. Cette année, je n’ai pas encore tiré une seule fois. Je vais juste extraire ce qu’il y a dans les ruches avant de les préparer à l’hivernage. Cela ne dépassera pas les 10 kg ».