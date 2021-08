La Côte mène sa barque

Cet été, on vous propose de lever les voiles… direction la Côte belge. La mer du Nord a mis le paquet pour proposer des activités de toutes sortes pour petits et grands. Si paresser sur sa serviette reste un indémodable classique lorsque le soleil pointe le bout de son nez, il existe un tas d’autres choses à découvrir entre deux coups de crème solaire. Et parfois même sans devoir quitter la plage ! De quoi ravir tous ceux qui adorent se divertir tout en gardant les pieds dans le sable chaud…

Ici, pas question de faire la fine bouche : il y a l’embarras du choix. Vous avez un faible pour l’art contemporain ? Disséminées sur les 65 kilomètres de la Côte, les dizaines de sculptures (parfois colossales) du festival Beaufort combleront vos désirs les plus fous. Plutôt des statues en hauteur ? Les figures humaines à Knokke-Heist vous feront tourner la tête… dans tous les sens du terme. Préparez-vous à lever les yeux au ciel.