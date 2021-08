Les Cats doivent s’affranchir de leur «Emma-dépendance» aux JO

Elle n’est pas la plus volubile, pas celle qui de la voix exhorte les Cats à réagir lorsque le ballon ne tourne pas rond. Son leadership, qu’elle veut participatif plus que directif, s’exprime au travers d’actes concrets, de mouvements très diversifiés sur le parquet, de chiffres qui parfois, très souvent depuis l’ouverture de ce tournoi olympique, donnent le tournis. Emma Meesseman est la « leading lady » dont l’équipe belge a besoin en toutes circonstances, pour magnifier les temps forts du groupe et pour amortir le contrecoup de moments faibles.