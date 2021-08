«Rifkin’s Festival» un vaudeville référencé

Dans son cinquantième film, Woody Allen se livre et fait le point.

Cinquantième long-métrage de Woody Allen, Rifkin’s Festival emprunte tous les codes et thèmes classiques qui ont fait son style si reconnaissable : une comédie ironique sur les vertiges de l’amour, où un triangle amoureux se déploie dans un vaudeville teinté de nombreuses références au cinéma et à son histoire (Bergman, Truffaut, Fellini, Buñuel…).

L’intrigue se déroule à San Sebastián, pendant le festival de cinéma que la ville accueille. Wallace Shawn y incarne Mort Rifkin, un universitaire et romancier frustré qui assiste à contrecœur au festival. Il y accompagne son épouse Sue (Gina Gershon), une attachée de presse qui encadre la venue de Philippe, un réalisateur français star (Louis Garrel à l’écran). Très vite, Mort est de trop, tant le flirt entre Sue et Philippe est peu discret. Hypocondriaque (comme Allen…), il se précipite chez une cardiologue locale et tombe sous son charme…