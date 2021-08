Expo: le Mima voit double

Pour cette double expo, on retrouve au premier étage du Mima quarante ans d’archives de l’ABC, le dernier cinéma bruxellois pour adultes. Au deuxième, on y expose le travail de Laurent Durieux, talentueux créateur d’affiches.

The ABC of Porn Cinema

Le voyage à peine commencé, la route des moins de 18 ans s’arrête déjà. La réalité d’un passé que les plus jeunes n’ont pas connu renaît. Face à cette reconstitution de l’enseigne du cinéma ABC de Bruxelles, les jeunes restent sur le pas de la porte. Les plus âgés, eux, se préparent à emprunter un chemin parsemé de séduction, de provocation et d’humour.