Gauvain, neveu du Roi Arthur, est entêté et impétueux. Mis au défi par le Chevalier Vert de venir le retrouver un an après une première rencontre pour le moins violente, il s’embarque dans une quête au cours de laquelle il rencontre des fantômes, des géants, des voleurs, des intrigants… Et doit se forger une personnalité qui convaincra les siens comme le Royaume.