Œuvre vivante

En 2012, Kaouther Ben Hania assiste à une rétrospective consacrée à Wim Delvoye. C’est là qu’elle découvre « Tim 2006 », œuvre d’art hors norme qui va inspirer L’homme qui a vendu sa peau.

Provocateur dans l’âme, l’artiste flamand Wim Delvoye est un habitué des œuvres choc. On lui doit des radiographies de fellation reproduites sur vitraux, des cochons tatoués ou encore Cloaca, une machine à fabriquer de la merde. « Tim 2006 » est quant à elle une œuvre d’art humaine et vivante, qui se traduit sous la forme d’un tatouage géant, gravé sur le dos du Suisse Tim Steiner. Au centre, une Madonne, entourée de rayons lumineux, de roses, d’un crâne et d’autres divinités.