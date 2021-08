«Blackbird» Une leçon de vie

Alors, plutôt que de finir sa vie sans en avoir la maîtrise, elle choisit de prendre son destin en mains, et de décider du moment où elle partira. Avant cela, elle et son mari Paul (Sam Neill), réunissent enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d’une même famille se retrouvent, avec Jennifer (Kate Winslet), l’aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna (Mia Wasikowska), la cadette, venue avec Chris, sa compagne. Tous n’acceptent pas la décision de Lily et le temps d’un week-end, non-dits et secrets remonteront à la surface.