Les choix tactiques de Mbaye Leye sont déjà payants au Standard

Le Standard a encaissé deux buts lors de ses deux premiers matches de championnat, mais paradoxalement, c’est bien son secteur défensif qui a le plus séduit. En choisissant de placer trois hommes dans l’axe et deux latéraux sur l’entièreté des flancs, Mbaye Leye n’a pas opté pas pour la facilité avec un système de jeu (3-5-2) très exigeant pour ceux qui le composent. La saison dernière, le coach liégeois n’a eu recours qu’à huit reprises à ce schéma de jeu mais c’est avec celui-ci qu’il a obtenu certaines de ses plus belles victoires (Bruges et Eupen en Coupe, Gand en Playoffs 2…). Après avoir bénéficié de plusieurs semaines de préparation pour mettre en place ses idées, il peut aujourd’hui exploiter au mieux les qualités et les profils des joueurs qu’il a à sa disposition.

1 Un système qui permet d’exploiter les qualités des flancs, à commencer par Siquet