Une première

Un peu plus de deux ans et demi après son dernier match européen, Anderlecht écrira quoi qu’il arrive une nouvelle page de son histoire ce jeudi à une petite quarantaine de kilomètres de Tirana. Jamais, depuis ses débuts sur la scène continentale, en 1955, le RSCA, qui compte 210 déplacements européens dans 41 pays (actuels et anciens), ne s’est rendu en Albanie. Il lui restera encore 16 pays à découvrir : Andorre, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Estonie, Géorgie, Gibraltar, Israël, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Monténégro, Irlande et Saint-Marin.