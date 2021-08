RFC Seraing: une remise en question permanente

Baptême de rêve dans un jardin du Pairay coloré de mille sept cents supporters : les Sérésiens ont cueilli leur toute première victoire de la saison et conservé le zéro derrière, face au FC Malines, avec une défense articulée essentiellement de joueurs qui étaient déjà actifs à l’époque de la Nationale 1 et qui sont conscients qu’ils ont encore tout à prouver dans la cour des grands.

Un feuilleton en trente-quatre épisodes, voilà comment se décline la saison, la première depuis vingt-cinq ans au sein de l’élite du football belge, du RFC Seraing qui a l’ambition de tordre le cou aux idées reçues pour assurer son maintien en D1A. Si les premières minutes, à Courtrai, ont été longues à traverser, comme un saut dans l’inconnu, le succès acquis, ce samedi, sur le KaVé, a déjà donné vie à un récit bien plus pétulant et grouillant de petites satisfactions, à commencer par la capacité du promu liégeois à verrouiller l’accès aux filets de Guillaume Dietsch. Le portier français, élu homme du match, a (r)assuré par des prises de balle autoritaires et une belle présence dans son domaine, tout en bénéficiant du soutien permanent de sa garde rapprochée, dont il faut souligner le calme et l’efficacité.