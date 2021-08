Isolée par le covid, l’Australie se dit bien préparée

Shane McLeod et son staff n’ont pas raté une seconde de l’autre demi-finale remportée 3-1 par l’Australie face à l’Allemagne. Avant celle-ci, le coach des Red Lions avait dit « égoïstement préférer rencontrer l’Allemagne que nous avons longuement étudiée avant de la rencontrer (et de la battre 3-1) en match de poule. » C’est cependant l’Australie qui se dressera donc sur le dernier tronçon de route menant à l’or olympique. « Ce sera un match très physique », prédit le Néo-Zélandais à propos d’une équipe que la Belgique n’a plus jouée depuis janvier 2020.