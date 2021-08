«Made in Italy», rénovation et reconstruction

Rien ne va plus entre Jack (Michael Richardson) et sa femme. En plein divorce, celle-ci entend vendre la galerie d’art où le premier travaille. Jack doit donc trouver de quoi racheter l’affaire s’il veut préserver ce boulot de manager qu’il aime. « Gagne à la loterie », lui suggère sa future ex-épouse ! Or, avec Robert (Liam Neeson), son père, artiste bohème londonien, il possède une vieille maison en Toscane, héritée de sa maman décédée dans un accident. La bâtisse n’a plus été occupée depuis le drame survenu vingt ans plus tôt et nécessite des travaux pour séduire un éventuel acquéreur. Le père et le fils se lancent donc. Au fil du chantier et de diverses rencontres, les relations entre les deux hommes évoluent.