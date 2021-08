«Les Bouchetrous», on reste un peu sur sa faim

Cette gentille production americano-chinoise est destinée aux plus jeunes.

Croisement improbable entre un hamster et un donut, le Bouchetrou a fini par disparaître au cours de siècles comme tant d’autres espèces. C’est ce que découvrent en tout cas Bo et son frère Ed, deux exemplaires particulièrement maladroits de ces étonnantes créatures lorsqu’une chute dans une fleur spatio-temporelle les expédie dans notre monde contemporain. Commence alors pour eux et leurs nouveaux amis un voyage dans l’Histoire, afin d’éviter que cette extinction catastrophique se produise…