Alain Planès, Nocturnes de Chopin, intégrale

Pièces romantiques composées entre 1827 et 1846, les Nocturnes de Chopin sont des pièces devenues au fil du temps aussi populaires qu’incontournables et aimées d’un large public. On y retrouve le goût du compositeur pour les longues phrases mélodiques, l’ornementation, inspirées du bel canto italien. Des pièces riches et variées qui démontrent également l’évolution de son langage musical puisque ce répertoire s’entend sur presque toute sa vie. On découvre ainsi un Chopin de plus en plus raffiné, qui intègre les évolutions technologiques du piano qui connut à l’époque un vrai tournant.