Isata Kanneh-Mason «Summertime»

La musique coule dans les veines de la famille Kanneh-Mason, avec un naturel déconcertant. D’un côté, le violoncelliste Sheku, sans doute le plus célèbre, au Royaume-Uni depuis sa participation au mariage du Prince Harry et de Meghan Markle. Mais dans cette fratrie ultra-douée, il y a aussi notamment Braimah, violoniste, Jeneba, violoncelliste, et enfin Isata, superbe pianiste qui livrait en 2019 un remarquable et fascinant enregistrement des œuvres de Clara Schumann, qui la hissait au sommet des charts UK.

Remarquée dès 2013 par Elton John, Isata Kanneh-Mason a été nommée ECHO Rising Star 2021-2022 par les Birmingham Town Hall et Symphony Hall. Elle a également récemment suscité l’engouement du monde musical en recevant le prix Leonard Bernstein en 2021.