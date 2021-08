Little Mouse à Gouvy: champagne!

Gouvy is groovy ! disait le saxophoniste américain Johnny Griffin quand il s’y est produit dans les années 80. C’est vrai chaque année, et ce le sera certainement encore pour cette 41e édition (déjà, oui), à consulter le programme.

Ça va groover, c’est sûr, avec Green Moon Tribe, Rita Payés et Elisabeth Roma, Erja Lyytinen, Big Daddy Wilson, etc. Et Manu Katché évidemment, qui, entouré de Patrick Manouguian à la guitare, Jim Henderson aux claviers et Jérôme Regard à la basse, battra la musique de The Scope, son dernier album, où il montre son amour des musiques métissées et les mixe avec les musiques d’aujourd’hui dans des ambiances très actuelles, groovy, même lounge, mais transcendées par des sonorités fragiles et des rythmes enthousiasmants.