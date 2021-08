Nafi Thiam, Belgian Cats et équitation: le programme des Belges engagés ce mercredi aux Jeux de Tokyo

Nafi Thiam se lance mercredi à partir de 9h35 (2h35 en Belgique) dans ses sept travaux. La championne olympique de l’heptathlon de Rio, est à Tokyo bien décidée à s’emparer d’une deuxième couronne olympique cinq ans plus tard.

Devenue star de l’athlétisme, celle qui a été élue meilleure athlète mondiale de l’année 2017 après son titre mondial de Londres apparaît plus détendue que jamais. Même si elle n’a disputé aucun heptathlon préparatoire en 2021 la protégée de Roger Lespagnard dispose de nombreux atouts pour réussir dans son entreprise. Elle s’aligne à Tokyo sans la moindre blessure. La Namuroise est désormais libérée des contraintes liées à ses études. Elle a pu se préparer dans les meilleures conditions, notamment au niveau de la récupération. Cet hiver, elle a remporté le titre européen du pentathlon en salle sans préparation spécifique. « Je me sens plus forte de jamais », confiait Nafi Thiam la semaine dernière dans un rendez-vous virtuel avec la presse.