La jeune Belgo-congolaise publie son deuxième EP, « Closer To Truth ».

Reinel n’imagine pas la musique sans la danse et vice versa. - TARONA.

Il suffit de voir le court-métrage de treize minutes réalisé par la cinéaste hollandaise Tarona, illustrant les chansons de « Closer To Truth », pour comprendre que Reinel Bakole n’est pas une chanteuse comme une autre. Née à Ottignies le 2 février 1998, la petite Reinel « issue d’une famille 100 % congolaise, comme mes frères et sœurs », précise-t-elle, va d’abord découvrir la danse et s’y appliquer sérieusement, avant la musique : «