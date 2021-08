Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a «harcelé sexuellement» plusieurs femmes

« Les enquêteurs ont constaté que les actions du gouverneur Cuomo » avaient « violé de multiples lois fédérales et d’Etat », a expliqué la procureure de l’Etat de New York.

Le gouverneur de l’Etat de New York, le démocrate Andrew Cuomo, a « harcelé sexuellement plusieurs femmes, dont d’anciennes et actuelles fonctionnaires de l’Etat », selon les conclusions d’une enquête indépendante demandée par la justice, a annoncé mardi la procureure de l’Etat de New York, Letitia James.

« Les enquêteurs ont constaté que les actions du gouverneur Cuomo » avaient « violé de multiples lois fédérales et d’Etat, ainsi que les propres politiques écrites de la chambre exécutive », a expliqué Letitia James lors d’une conférence de presse. Le rapport d’investigation attribue à Andrew Cuomo des gestes déplacés, « des baisers et des étreintes non désirées », ainsi que « des commentaires inappropriés ».