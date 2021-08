Comment mieux protéger ses données privées sur smartphone

Il n’y a pas de recette magique. Pour limiter efficacement les données récoltées, il faut rester vigilant face aux services que l’on emploie et sacrifier un peu de confort d’utilisation.

Quelques réflexes simples peuvent mieux protéger votre vie privée et éviter de surcharger le trafic de données. - Photo News.

Empêcher totalement son smartphone de récolter et transmettre ses informations personnelles est une tâche impossible. Heureusement, un peu de contrôle est laissé à l’utilisateur pour limiter la casse. Il est possible de prendre quelques contre-mesures pour garder la main sur certaines données.

1

Bien choisir son navigateur et le configurer

Avant toute chose, le premier réflexe est sans doute de s’attarder quelques minutes sur son navigateur internet.

Dans une étude publiée durant l’été 2019, Douglas C. Schmidt, professeur de science informatique à l’université Vanderbilt au Tennessee, a montré comment des smartphones Android et iOS communiquaient des données aux serveurs de Google lorsque l’on utilise uniquement Chrome et aucun autre service de Google.