Oxfam: «Ces prix fous profitent uniquement à un tout petit groupe de gens»

La responsable justice fiscale et inégalités de l’ONG fait partie du camp des « révoltés » face aux prix demandés par Pfizer et Moderna. Elle juge qu’aucun des arguments avancés par ces firmes n’est recevable. Avec le risque de donner du grain à moudre aux anti-vaccins.

Aurore Guieu est responsable de l’équipe justice fiscale et inégalités à Oxfam Belgique.

Pfizer et Moderna augmentent les prix des vaccins, ça vous révolte aussi ?

Ce qui est vraiment fou, au-delà de l’augmentation, c’est à quel point le prix que l’on paie depuis le début est bien supérieur au coût de production effectif de ces vaccins. Pfizer et Moderna ne communiquent pas ces coûts de manière transparente. Oxfam a donc fait ses propres calculs en collaboration avec une université anglaise. On arrive à la conclusion que, vu la technologie utilisée, cela représente un euro par dose. Or, les doses ont été vendues quatre à cinq fois plus cher. Parfois plus, selon les pays.