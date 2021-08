Vaccination: faut-il se révolter contre l’augmentation des prix par Pfizer et Moderna?

Chaque fuite sur le prix des vaccins entraîne son lot de réactions indignées. Face à ceux qui dénoncent l’enrichissement de quelques-uns sur le dos de la pandémie, l’industrie plaide pour la nuance et réclame la confiance. Débat.

Un nouveau cap symbolique dans la campagne de vaccination a été franchi en ce début de mois d’août. Selon les calculs de l’AFP, la moitié des Européens sont désormais complètement vaccinés contre le coronavirus. La Belgique décroche même une jolie médaille d’argent avec 59 % de sa population majeure ayant reçu deux doses (ou une de Johnson & Johnson), il y a plus de deux semaines. C’est mieux que les États-Unis et la moyenne de l’UE mais pas assez pour voler le titre à Malte qui fait la course en tête depuis pratiquement le début.