Les sans-papiers sincèrement priés mais pas sommés de quitter le Béguinage pour la mi-août

L’information est partie d’un communiqué envoyé dans l’après-midi par des représentants du collectif de sans-papiers qui occupent depuis février l’église du Béguinage ainsi que des locaux de la VUB et de l’ULB. Selon ce communiqué, les responsables de la Fabrique d’Eglise du Béguinage auraient informé les occupants, au cours de discussions tenues durant ces deux derniers jours, de leur volonté de voir l’église vidée de leur présence d’ici le 15 août. Objectif affiché : pouvoir reprendre sur place les activités de la paroisse, et plus particulièrement celles du projet House of Compassion (qui organise débats, tables d’hôtes et expositions autour des thèmes de la pauvreté, de la migration, de l’écologie et de la discrimination).