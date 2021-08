Un an après la double explosion qui a fait 200 morts, la reconstruction avance péniblement à Beyrouth. Indemnisation au point mort, crise économique et traumatisme plombent le quotidien des victimes.

Reportage

Les travaux ne sont pas encore terminés chez Lara et Tania Youakim. « Tous les jours, j’ai le vitrier, le carreleur, l’électricien… Il faudra encore plusieurs mois pour que je me sente chez moi », dit Tania, 49 ans, avocate. Avec Lara, sa sœur, elles logent depuis un an dans un appartement prêté par une amie en banlieue de Beyrouth.