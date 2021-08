Explosion en Allemagne: un autre corps retrouvé, le bilan s’alourdit

Une semaine après l’explosion d’une usine de traitement des déchets à Leverkusen, dans l’ouest de l’Allemagne, un autre corps a été retrouvé. La victime a maintenant été identifiée, a déclaré mardi le porte-parole du parquet de Cologne.

Le bilan des victimes s’élève donc à six personnes. Une personne est toujours portée disparue. La police de Cologne continue de ratisser la zone. L’explosion, entendue à plusieurs dizaines de kilomètres, avait provoqué mardi dernier un immense panache de fumée noire.

On sait peu de choses sur la cause de l’incident. Les procureurs allemands enquêtent pour savoir si l’explosion a été causée par une négligence. Currenta, le propriétaire de l’usine de traitement des déchets, affirme que les travaux de nettoyage et de réparation prendront du temps.