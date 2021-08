Equitation: François Mathy et l’équipe de Montréal attendent leurs successeurs depuis 45 ans

Dernier Belge médaillé aux Jeux olympiques, en individuel et par équipes, le Liégeois évalue les chances du trio Wathelet, Guéry et Bruynseels engagé en saut d’obstacles, et tente d’expliquer un demi-siècle de disette.

Un grand panneau annonce « Le Monde Sauvage d’Aywaille », mais ça n’est pas là : c’est juste à côté. Et là, c’est plutôt paisible et bien rangé, rien de sauvage en tout cas. Une classe naturelle qui sied à la beauté des lieux. Là, même les crottins de cheval n’ont qu’une durée de vie très relative : il se trouvera bien un groom qui, en passant par là, se fera un plaisir de les ramasser. Bienvenue dans les écuries Mathy, mais silence, on tourne ! Le maître des lieux est au centre de sa piste de saut d’obstacles, à deviser avec une Américaine tout en observant une fille, puis un gars, s’acharner à faire sauter un canasson auquel on inflige un obstacle chaque fois un peu plus élevé au prétexte qu’il a réussi à sauter le précédent. « Ah, vous êtes là ! Mettez-vous ici, et regardez, j’en ai encore pour quelques minutes… » Avec un naturel consommé, François Mathy règle encore quelques obstacles, s’adresse, en anglais toujours, aux cavaliers, remonte une barre, puis finit par nous rejoindre…