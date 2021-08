Inondations: y a-t-il eu une erreur dans la gestion des barrages?

Si l’on ne se fie qu’aux commentaires distillés sur les réseaux sociaux et aux témoignages des sinistrés, l’origine de (presque) tous les maux, c’est lui. Le barrage d’Eupen, situé sur la Vesdre, au début de son parcours. Ses gestionnaires sont aujourd’hui accusés, par les plus modérés, d’avoir manqué de prévoyance. Et par les plus virulents d’avoir généré LA vague qui a détruit toute la vallée. Le Soir a donc cherché à comprendre ce qu’il s’est réellement passé.

1

A quoi sert ce barrage ?

Le barrage d’Eupen a été inauguré en 1950. Sa fonction première était d’approvisionner la Région en eau potable, tout au long de l’année, pour être en mesure de résister à deux étés de sécheresse. Le barrage retient donc un immense lac qui peut stocker jusqu’à 25 millions de m³ d’eau lorsqu’il est rempli.