JO 2020: Nafi Thiam en tête de l’heptathlon après deux épreuves (vidéos)

Nafi Thiam a entamé avec sérieux la première journée de son heptathlon olympique. La médaillée d’or en titre occupe la tête du classement après deux épreuves, le 100 m haies et la hauteur, avec un total de 2.176 pts, 109 de moins que lors de son record établi en 2017 à Götzis. Elle devance l’Américaine Erica Bougard (2.157) et la Britannique Katarina Johnson-Thompson (2.138). Noor Vidts, quant à elle, occupe une très belle 4e place avec 2.115 pts.

Après une entrée en matière correcte sur 100 m haies en 13.54, à 20 centièmes de son record, Thiam a marqué des points importants en remportant la hauteur avec 1,92 m, son meilleur saut de la saison. Dans la cuvette surchauffée du stade Olympique, elle a cependant manqué de peu l’occasion d’assommer ses rivales à son deuxième essai à 1,95 m, où elle a accroché la barre de justesse avec ses mollets. Avec 3 cm de mieux, elle aurait marqué 39 pts de plus et aurait été un peu plus à l’aise pour la suite du concours.