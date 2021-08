JO – cyclisme sur piste: l’américaine, une spécialité tellement belge

Sur la piste d’Izu, les duos Kopecky/Dhoore et De Ketele/Ghys seront de solides outsiders lors de la Madison (américaine), épreuve dont la technique de course ressemble à celle des Six Jours.

Izu, à cent kilomètres au sud de Tokyo, le repaire des pistards. Le superbe vélodrome Shizuoka y a ouvert ses portes depuis le début de cette seconde semaine olympique mais les coureurs belges n’entrent en piste qu’à partir de ce jeudi. Le plus âgé et plus expérimenté d’entre eux, Kenny De Ketele, ouvrira la ronde, dans l’épreuve de l’omnium (dès 8h30, timing belge). À 36 ans, le Flandrien honore ainsi son troisième et dernier rendez-vous olympique, après Pékin 2008 et Londres 2012. « Il y a des manières plus désagréables de boucler la boucle » sourit le coureur d’Audenarde, qui a mis un peu de temps à effacer les stigmates du jet-lag.