Voyage: Von der Leyen presse les États-Unis de lever les restrictions pour les Européens

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé mercredi les États-Unis à rapidement lever leurs vastes restrictions d’entrée pour les voyageurs en provenance de l’Europe. La situation épidémiologique liée au coronavirus est quasiment similaire de part et d’autre de l’Atlantique, a-t-elle argumenté.

Mme von der Leyen a insisté pour que des règles réciproques s’appliquent en Europe et aux États-Unis pour les voyageurs débarqués du pays partenaire. «Nous sommes en contact avec nos amis américains pour résoudre ce problème au plus vite», a-t-elle déclaré au média allemand RND. «La situation ne peut plus traîner pendant des semaines.»