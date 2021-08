Très affûté, Eden Hazard a repris l’entraînement collectif au Real Madrid

Après une semaine de travail individuel suite à son retour de vacances, Eden Hazard a enfin repris l’entraînement collectif avec le Real Madrid, qui ne voulait prendre aucun risque.

Et selon nos confrères d’Het Laatste Nieuws, le capitaine des Diables rouges serait actuellement affûté comme jamais il ne l’a été depuis son arrivée dans le club madrilène. Hazard ne serait plus gêné par ses blessures musculaires, et pourrait même obtenir quelques minutes de jeu ce dimanche, en match amical contre l’AC Milan.